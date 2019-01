Manafá à procura de títulos no FC Porto. "Quero ganhar já a Taça da Liga"

Wilson Manafá, novo jogador do FC Porto, quer conquistar troféus nos dragões, e quer começar já pela Taça da Liga, na qual o campeão nacional vai defrontar o Benfica na meia-final, esta terça-feira:

"Quero ser campeão, e quero vencer já a Taça da Liga. Chegar ao FC Porto é um marco muito grande na minha carreira. É um excelente clube, com ambições muito grandes", disse em declarações reproduzidas no site do clube azul e branco.

O novo camisola 12 dos dragões chega à Invicta vindo do Portimonense, e destaca a capacidade de fazer várias posições: "Sou um jogador rápido, que chega bem à linha de fundo, que ataca bem. Comecei por jogar como extremo e um extremo habitua-se a jogar sempre de um lado e do outro. Depois, foi o treinador António Folha que me adaptou a lateral esquerdo no Portimonense e as coisas foram evoluindo. Tanto posso jogar no lado direito como no lado esquerdo".

Manafá assinou um contrato válido até 2023 com o FC Porto. O luso-guineense completou a formação no Sporting e ainda representou a equipa B leonina, antes de assinar pelo Beira-Mar. Lá ficou uma época, para depois passar seis meses no Anadia, de onde rumou ao Varzim. No verão de 2016, foi contratado pelo Portimonense, que representou durante duas épocas e meia, fazendo um total de cinco golos em 79 jogos.