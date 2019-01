Montero é a boa notícia no arranque da preparação do Sporting para Braga

Fredy Montero regressou esta segunda-feira aos treinos do Sporting, no dia em que os leões iniciaram a preparação para o jogo das meias-finais da Taça da Liga, diante do Sporting de Braga.

O avançado colombiano, que estava lesionado desde o jogo com o Tondela, treinou no relvado e sem limitações. Os titulares da partida frente ao Moreirense, à exceção de Renan Ribeiro, fizeram trabalho de recuperação. Os restantes elementos trabalharam como normalmente.

No boletim clínico continuam a constar os nomes de Bruno Gaspar, que se lesionou frente ao FC Porto, e de Rodrigo Battaglia, que continua a recuperar após cirurgia. O Sporting volta a treinar às 10h30 de terça-feira.

O segundo jogo das meias-finais da Taça da Liga está marcado para quarta-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga-Sporting tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.