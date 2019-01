D. Rui Valério. Casos como o de Tancos "em nada diminuíram o prestígio das Forças Armadas"

A nomeação apanhou-o de surpresa, mas D. Rui Valério depressa percebeu que a escolha do Papa Francisco encaixava na perfeição.

Quer estar próximo da sua gente, dos militares e polícias portugueses, homens e mulheres que servem a pátria, cá ou em teatros de guerra.

São Tomé e Príncipe, para onde partiu esta semana, será apenas o ponto de partida para um périplo que vai levá-lo também à República Centro-Africana, país em guerra onde as tropas portuguesas estiveram recentemente envolvidas em confrontos.

D. Rui Valério foi ordenado Bispo das Forças Armadas em outubro de 2018. Estamos em janeiro. O que tem feito nestes primeiros meses?

Estes primeiros tempos têm sido, em primeiro lugar, de apresentação às diversas unidades e aos diversos ramos, ao mesmo tempo que há uma coincidência nessa apresentação de celebrações. Um dos motivos que levou o senhor Núncio Apostólico a antecipar tanto a ordenação Episcopal do Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança foi a iminência da aproximação do Natal.

Naquelas semanas que antecederam a celebração do nascimento de Cristo, do filho de Deus, fiz quase um périplo por todo o país, em diversas unidades, onde estive com as mulheres e os homens que servem Portugal nos quartéis, onde estive com mulheres e homens que servem Portugal na GNR, na PSP.

Estes primeiros tempos, poderíamos dizer que é um reencontro com uma realidade que eu, no fundo, já conhecia substancialmente bem, até pelo meu percurso e experiência de vida, uma vez que estive na Marinha como Capelão durante alguns anos. Por outro lado, é também uma ocasião para descobrir coisas novas ou pelo menos para passar a olhar para coisas de sempre, mas de um outro ponto de vista, de uma outra perspetiva.

E nessas visitas, pareceu-lhe que as pessoas estão motivadas? Porque é que, na sua opinião, procuram as Forças Armadas?

O que sinto é que, pelo menos fruto da minha experiência, existe uma grande confiança, acreditam naquilo que estão a fazer. Não é só para preencher, talvez, um vazio de exigência profissional que se tornam militares, mas porque começam por acreditar na missão das Forças Armadas e nas Forças de Segurança, naturalmente, e isso é muito belo. Significa que há aqui uma consciência de que, sobretudo nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, quem envereda por este projeto, por esta carreira, o faz não apenas em vista de si próprio - uma autorrealização, de um aconchego de uma segurança que uma profissão dá -, mas fá-lo também motivado por um certo sentido de fazer bem ao próximo, fazer bem ao outro e com espírito de missão, se quisermos dizer assim. É isso que eu tenho encontrado.

É isso também que o aproxima destas pessoas? Sendo que também é um padre missionário...

Afirmativo. Não vivi a minha passagem do Seminário ou da Universidade Pontifícia para um quartel, nomeadamente para a Academia Militar, como uma coisa completamente diferente, como um solavanco, como uma viragem a 180 graus. Vivi isso como uma continuidade. E isto, dia após dia, está a confirmar-se.

Há aqui uma sintonia, uma solidariedade de intentos, que me faz acreditar que efetivamente a nossa diocese das Forças de Segurança e das Forças Armadas é uma diocese missionária. Não apenas no sentido de que é um campo de missão que o bispo tem aqui à sua frente ou que os capelães têm aqui à sua frente, mas é uma diocese missionária, no sentido de que todas as mulheres e homens que ali servem, que ali vivem, que ali se encontram, têm dentro de si também este espírito missionário.

Eu acredito que esta vertente não seja de todo estranha ao facto de hoje ser muito assinalado esta nossa presença em missões internacionais. Portanto, há todo um clima que se gera. Depois também é verdade que, as tragédias, sobretudo do ano passado relacionada com os incêndios, que dizimou não apenas bens paisagísticos, mas também bens pessoais, onde as Forças Armadas e Forças de Segurança se mantiveram na linha da frente, no serviço do outro.

E esse papel é muitas vezes esquecido, não tem tanta visibilidade como as missões internacionais. É isso que pensa?

É isso que eu digo, mas sobretudo há também ainda, na minha opinião, uma certa deficiência em termos de consciência da sociedade no seu todo. Ainda estamos muito habituados a olhar para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança apenas no sentido estrito da Defesa, no sentido estrito de quem anda com uma arma a lutar pela paz e a implementar a paz.

Ora aquilo que, na minha modesta opinião, teria sido necessário ser feito no passado, mas que estamos ainda a tempo de o fazer, é colocar ao país e à sociedade esta pergunta: o que é que Forças Armadas davam à nação, através do Serviço Militar Obrigatório, e que hoje efetivamente não está a ser promovido ou não está a ser oferecido? Eu acho que as Forças Armadas transmitiam não apenas aquela missão estrita, no sentido de ser de defesa, mas um sentido de cidadania que, eu verifico, nem a escola, nem as famílias, com todo o respeito que merecem da minha parte, foram ou estão em grado de o transmitir como faziam as Forças Armadas.

Então, na sua opinião ficou um vazio?

Claro que ficou um vazio. Quando falo de participação de cidadania é num sentido muito lato. Não é só no sentido de ter valores, não é só no sentido de ser capaz de reconhecer esta necessidade e esta urgência de "eu não posso viver apenas para mim, em vista de mim", mas falo em coisas muito mais práticas e concretas. Quanto espírito de empreendedorismo, como hoje se diz, foi oriundo de rapazes e de raparigas que passaram pelas nossas fileiras?