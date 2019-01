Acidente na Baixa do Porto provoca quatro feridos

Uma colisão de um motociclo com uma viatura ligeira, seguida de atropelamento de duas pessoas, provocou esta segunda-feira quatro feridos na Baixa do Porto, junto à estação de metro do Bolhão.

À Lusa, fonte do INEM disse que o acidente gerou "vários feridos". De acordo com o "Jornal de Notícias", o número de feridos está fixado em quatro, entre eles o condutor do motociclo.

Ao que o jornal apurou, há um ferido grave mas nenhum dos envolvidos corre risco de vida. Todos os feridos, de sexo masculino, foram transportados para o Hospital de Santo António.

De acordo com a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) à Lusa, o alerta foi dado às 14h14. O ferido grave, de 59 anos, precisou de “cuidados adicionais”, acrescentou a fonte.

No local estiveram a VMER do Hospital de Santo António, três ambulâncias do INEM e a PSP.

[Atualizado às 15h25]