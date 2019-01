Sede histórica do FC Porto passa a hotel por 2,8 milhões de euros

O presidentes do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e e o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, "apadrinharam", esta segunda-feira, o início da conversão da antiga sede dos dragões num hotel de charme, num investimento de 2,8 milhões de euros.

A unidade hoteleira, na sede história do FC Porto, em plena praça general Humberto Delgado, ao lado do edifício da Câmara Municipal do Porto, terá 54 quartos, um restaurante e um bar, e tem abertura prevista para o primeiro trimestre de 2020. O projeto do novo hotel, propriedade do FC Porto e concessionado a 20 anos, resulta da parceira entre a empresa de construção civil Lúcios Engenharia e da sociedade gestora de fundos de capital de risco e de restruturação ECS Capital.

“É muito importante o que hoje conseguimos finalizar e é igualmente importante que este edifício histórico se mantenha”, referiu Pinto da Costa, no lançamento da obra em frente à degradada fachada do número 325.

Ainda de acordo com o líder portista, que recordou as “muitas horas” que lá passou e o facto de ser inaugurado ainda no seu mandato, em 2020, “o edifício vai continuar a ser do FC Porto, dado que está apenas concessionado por 20 anos”.

“Quando conheceram o projeto vão realmente gostar, como toda a gente que já o viu. Será uma valorização para esta praça, que tem o nome de um grande homem, Humberto Delgado”, sustentou o dirigente máximo do FC Porto.

Preservação e conservação



A fachada exterior, construída nos anos 30, será totalmente preservada. Tal como a caixilharia de madeira original do alçado principal e a caixa de escadas central e das lajes dos vários andares, dadas as condições em que se encontram.

Inaugurada em 1933, esta foi a sala de visitas das equipas vencedoras ou dos atletas vencedores até à década de 70, altura em que a sede, nos anos 80, se mudou para o Estádio das Antas. Ficou neste edifício, comprado pelo FC Porto em 2009, a secção de bilhar até 2011.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, destacou a decisão de “valorizar o edifício histórico, que não vai ser alienado e que vai continuar no FC Porto”.

Questionado sobre o jogo de terça-feira do FC Porto com o Benfica, para a Taça da Liga, Pinto da Costa optou por não comentar, uma vez que não pretende “desviar as atenções de uma obra que é muito importante para a cidade do Porto".

No mesmo sentido, o presidente dos dragões também escusou comentar o caso do "hacker" Rui Pinto, envolvido no processo dos e-mails do Benfica. Pinto da Costa considerou que aquele não era o sítio nem o momento oportuno para falar sobre o tema.