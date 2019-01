Manafá e quarteto avistados no relvado no treino do FC Porto

O FC Porto concluiu, esta segunda-feira, a preparação para o jogo das meias-finais da Taça da Liga, frente ao Benfica. A grande novidade foi a subida de quatro elementos ao relvado do Olival.

Danilo, Maxi, Aboubakar e Otávio, que constavam no boletim clínico da véspera, realizaram corrida com o restante plantel, nos 15 minutos abertos à comunicação social. Aboubakar foi, depois, colocado à parte, enquanto Danilo, Maxi e Otávio compuseram outro grupo, também com exercícios específicos. Marius, também lesionado, não esteve no relvado.

Também Wilson Manafá foi visto no relvado. O lateral-esquerdo, contratado ao Portimonense, já tinha treinado com a equipa no domingo, mas foi hoje visto pela primeira vez com o equipamento (de treino) do FC Porto.

A Taça da Liga regressa com a "final four", na terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O Benfica-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.