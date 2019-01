Secretário de Estado das Comunidades decidiu não ir à Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades decidiu cancelar, por questões de segurança, a viagem que tinha planeada à Venezuela.

José Luís Carneiro deveria ter partido de Lisboa no sábado, dia 19, para uma visita que iria ficar concluída na próxima quinta-feira, dia 24.

Pretendia conversar com a comunidade portuguesa e reunir-se com as autoridades locais. Mas um dos dias mais cheios com reuniões era quarta-feira, exatamente o dia para o qual estavam convocadas manifestações em Caracas e noutras cidades do país, a favor e contra o Presidente, Nicolás Maduro.

"Estão convocadas manifestações de sentido contrário para quarta-feira: manifestações de oposição a Maduro e de apoio à Assembleia Nacional, e de oposição à assembleia nacional e de apoio a Maduro e nós apelamos para que essas manifestações decorram pacificamente e aconselhamos os portugueses e os lusodescendentes a terem os habituais cuidados de segurança nestas ocasiões", avisou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Augusto Santos Silva aconselha, por isso, os portugueses a viver naquele país a tomarem "os habituais cuidados de segurança".

A viagem do secretário de Estado das Comunidades será reagendada assim que estejam reunidas as condições de segurança.