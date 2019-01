Sérgio Conceição: "Estamos preparados para a batalha"

Sérgio Conceição está consciente dos perigos de um Benfica que, com Bruno Lage, ganhou nova confiança e apresenta várias mudanças relativamente ao "reinado" de Rui Vitória. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador do FC Porto salientou, contudo, que os dragões estão de olhos postos no segundo título da época.

"Espero um jogo difícil dentro do que são os clássicos em Portugal. Preparámo-nos não com o tempo que eu gostava, mas penso eu da melhor forma. Queremos chegar à final e ganhar o segundo título esta época. Para isso, teremos de passar o Benfica. Sabemos que o momento do Benfica é melhor que há um mês, sabemos de uma ou outra mudança na equipa do Benfica. Estamos preparados para a batalha", garantiu.

Sérgio salientou que as mudanças "são bem visíveis" no Benfica, desde a estrutura da equipa à motivação inerente à troca de treinador:

"Não estou aqui a dizer que o Bruno Lage é melhor que o Rui Vitória, mas só a mudança faz com que por vezes os jogadores, principalmente aqueles que não tinham sido muito utilizados, queiram demonstrar e ter uma vida nova. A competitividade dentro do grupo passa para níveis superiores e em termos motivacionais dá algum alento à equipa."

Vantagem territorial e o passado que não afeta



Sérgio não considera que o FC Porto tenha vantagem por jogar no Norte, uma vez que Braga "é campo neutro". O técnico portista admitiu, ainda, que treinou "situações de bola parada", como as grandes penalidades.

Dado adiantado após uma questão sobre os duelos com o Sporting para as duas taças, no ano passado, em que o Porto caiu nos penáltis.

"Não merecíamos, mas o futebol é isso. É o resultado. A verdade é que foi o Sporting a passar, mas cada jogo tem a sua história. Somos candidatos a todas as provas e este ano não foge à regra", frisou o técnico portista.

A Taça da Liga regressa com a "final four", na terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O Benfica-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.