Bruno Lage quer vencer a "final para chegar a outra final"

Bruno Lage encara a meia-final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, como uma final. O treinador do Benfica admite que está em desvantagem na preparação do jogo, uma vez que tem de formatar a equipa às suas ideias ao mesmo tempo que se adapta às ideias do adversário.

"Estamos a encarar o jogo como uma final. É uma final para chegar a outra final", começou por dizer o técnico encarnado, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida, em que confirmou que Jonas e Fejsa não estão disponíveis. Lage pensa "jogo a jogo", apesar de saber que está "implícito" que o Benfica luta sempre para conquistar títulos.



Informação, adaptação e reprodução



Bruno Lage tem acesso a temporada e meia de informação sobre o FC Porto de Sérgio Conceição, enquanto o técnico portista tem apenas ao seu dispor cinco jogos do Benfica de Lage. Ainda assim, o timoneiro das águias acredita que não há "desvantagem nem desvantagem".

Em contraponto à informação acrescentada de que dispõe, Lage perde na flexibilidade de preparação:

"Temos três dias para preparar um jogo. Para nós é mais difícil. Temos de tentar evoluir aquilo que é nosso e simultaneamente preparar a estratégia para o jogo. Estamos a tentar construir de forma diferente de antes, para termos mais bola, mais jogo, mais domínio. Queremos ter uma transição defensiva diferente. Temos de fazer preparação adequada dos jogadores que não jogam e não tirar energia aos jogadores. O nosso jogo está em processo de evolução. É fundamental dar tranquilidade e conforto aos jogadores nas posições e nas decisões a tomar dentro de campo."



Bruno Lage espera ver o FC Porto em 4-4-2, tal como o Benfica, e prevê "um jogo muito equilibrado" entre os dois rivais. "Acima de tudo, que seja um grande jogo de futebol", desejou. Para o novo treinador do Benfica, "é uma experiência gratificante" jogar um clássico tão cedo no seu mandato. "Todos os jogos têm de ser pensados como finais.

A Taça da Liga regressa com a "final four", na terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. O Benfica-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.