Kamala Harris. Trump tem mais uma adversária na corrida à Casa Branca

Há mais uma candidata para concorrer contra Donald Trump nas próximas eleições presidenciais norte-americanas. A senadora democrata da Califórnia, Kamala Harris, anunciou publicamente, esta segunda-feira, a sua intenção de ser candidata às primárias do partido, na esperança de vir a disputar a Casa Branca com o atual Presidente republicano.

O anúncio foi feito no programa da ABC "Good Morning America" e também via Twitter. "Vou concorrer à presidência, vamos fazer isto juntos!", lê-se na legenda do vídeo que acompanha o tweet.