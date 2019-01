Theresa May apresenta plano alternativo para o Brexit. O que acontece a seguir?

Seis dias depois do chumbo do acordo para o Brexit que Theresa May negociou com Bruxelas, a primeira-ministra britânica prepara-se para apresentar esta segunda-feira no Parlamento um programa de alternativo para retirar o Reino Unido da União Europeia.

A data da saída já está marcada para o próximo dia 29 de março e, com poucos consensos na Câmara dos Comuns, há cada vez mais receios de que a saída venha a concretizar-se sem um acordo negociado e aprovado pelos dois lados.

Para evitar o que a UE classifica como uma "saída desordeira", May volta hoje ao Parlamento com o seu Plano B depois de consultas com os diferentes partidos com assento parlamentar e de um Conselho de Ministros no domingo.

A imprensa britânica aponta esta manhã que a chefe do Governo britânico vai focar-se no mecanismo "backstop", negociado com Bruxelas para aliviar os receios quanto à fronteira que a Irlanda, um Estado-membro de plenos direitos, partilha com a Irlanda do Norte, parte integrante do Reino Unido.

Os apoiantes do Brexit dentro do Partido Conservador de May, bem como o Partido Unionista da Irlanda do Norte (DUP), que segura a maioria parlamentar do Governo, têm exigido a May que abandone o "backstop", que negoceie uma forma de pôr fim a esse mecanismo unilateralmente ou que, em alternativa, inclua um prazo no acordo para que o Reino Unido não fique "preso" à UE por tempo indefinido.

Bruxelas, por sua vez, mantém que o acordo de divórcio, formalmente conhecido como Acordo de Retirada e que inclui o "backstop" para a Irlanda, não pode ser renegociado.

Posto isto, perceba o que vai acontecer nas próximas semanas no Parlamento britânico.

21 de janeiro: May apresenta o seu Plano B

Esta segunda-feira, a primeira-ministra vai fazer um comunicado à nação para pôr em marcha a segunda votação do Brexit.

21 a 29 de janeiro: Legisladores apresentam alternativas

Quando a proposta de May for tornada pública, os deputados poderão propor emendas ao documento.

Essas emendas, aponta a Reuters, deverão estar relacionadas com duas categorias específicas:

1. emendas para alterar os processos parlamentares, que permitam acabar com o impasse político quanto ao Brexit "através de meios mais radicais", ressalta a agência;

2. emendas que sirvam para se preparar alternativas ao acordo apresentado pela primeira-ministra.

A Câmara dos Comuns continua profundamente dividida quanto à saída da UE, com diferentes fações (inclusivamente dentro dos partidos) a apoiarem diferentes opções, entre elas sair sem um acordo (o que defendem os pró-Brexit), convocar um segundo referendo ou criar uma nova união aduaneira com a UE.

Algumas das emendas antecipadas serão tentativas de alterar o equilíbrio de poderes do Governo no Parlamento, alterando as regras do jogo para que deputados fora do Governo possam propor nova legislação e forçar os restantes a debatê-la.

Se emendas dessa natureza forem aprovadas, isto irá alterar o princípio de longa-data que rege o Parlamento britânico, sob o qual o Governo tem total controlo sobre que projetos-lei podem ser debatidos e votados.

Que emendas?

Uma destas emendas, apresentada pelo deputado conservador Dominic Grieve, que é anti-Brexit, permitiria que fosse dada prioridade a uma moção apresentada por um mínimo de 300 deputados de pelo menos cinco partidos, que teria obrigatoriamente que ser apoiada por pelo menos dez deputados do Partido Conservador.