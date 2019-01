Manafá pode conquistar o lugar a Alex Telles

Luís Alves, o agente que colocou Wilson Manafá no Varzim, em 2016, acredita que o luso-guineense contratado ao Portimonense pode concorrer com Alex Telles por um lugar no onze do FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, Luís Alves sublinha que Manafá pode, mais do que servir de "sombra" para o brasileiro, conquistar o lugar a Alex Telles, "um jogador que não ficará para sempre no FC Porto".

"O FC Porto está a construir o futuro como sempre faz e bem. De qualquer das formas, o Manafá com as qualidades que tem, terá a possibilidade de, em algum momento, jogar e, quem sabe, conquistar o lugar", assinala.



Luís Alves lembra-se de quando levou Wilson Manafá para o Varzim. "Dava para perceber que era um talento", recorda o empresário.

"Diante de qualquer equipa, nunca teve medo de assumir o jogo. Dava para perceber que, quando a bola lhe chegava, qualquer coisa de bom ia sempre sair. Joga bem com clubes pequenos, com clubes grandes. Não sente pressão, é um jogador que tem muito talento e não tem pressão. Tenho muitas expectativas sobre o futuro do Manafá", garante.