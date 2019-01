Talvez amanhã… Faltam poucos metros para chegar a Julen

Há mais de uma semana que o pequeno Julen Jimenéz, de dois anos, caiu num poço com 107 metros de profundidade, em Málaga.

21 jan, 2019 - 12:11 • Marta Grosso , com jornais

Ainda não sabem quando poderão entrar no túnel. Os mineiros que chegaram a Totalán (Málaga) no dia 15, terça-feira, para escavar o caminho até Julen e resgatar o menino ainda não sabem quando vão começar a trabalhar. As últimas previsões apontavam para esta segunda-feira o dia em que se poderia chegar até Julen. Mas já se olha para a madrugada de terça-feira. Ao final de domingo, a perfuradora ainda não tinha terminado, porque, se os primeiros 20 metros de galeria vertical foram feitos em sete horas, os seguintes demoraram o dobro do tempo. “O terreno é muito complexo. Não sabemos o que vamos encontrar lá em baixo”, avisava antes Ángel García Vidal, o técnico que coordena as operações e conhece as dificuldades que um de engenharia com estas características pode sofrer. Mas os trabalhos não pararam e toda a noite se esteve a perfurar – “em condições de trabalho extremas e com uns materiais de enorme dureza”, refere o chefe da equipa do Colégio de Engenheiros de Caminhos de Málaga, Ángel García. Metro a metro se chega mais perto do menino de dois anos que caiu no poço no domingo, 13 de janeiro. Às 12h00 desta segunda-feira, faltam ainda sete metros. Julen Jiménez encontrar-se-á a 71 ou 73 metros de profundidade.



Uma vez terminada a perfuração, terá de se introduzir um tubo, o que demorará mais seis horas. E mais duas para preencher um pouco a cavidade, a pedido dos mineiros. A isto se acrescentam 24 horas para os oito profissionais da Brigada de Resgate Mineiro escavarem a galeria horizontal que os levará até ao menino. Tendo em conta as dificuldades que a maquinaria tem enfrentado, prevê-se que a equipa de mineiros tenha “uma missão dificílima”, diz o delegado do Colégio de Minas de Málaga, Juan López Escobar. O local onde Julen Jiménez caiu, Cerro de la Corona, é cheio de desafios para as equipas de resgate e engenheiros e os imprevistos têm-se acumulado, sem tréguas para as operações que se querem o mais céleres possível. Debaixo do solo, equipa vai trabalhar com palhetas e martelos pneumáticos, de modo a desfazer as rochas. Tudo com grande precisão, para não colocar em causa a sua segurança e a da criança. O túnel, com 1,2 metros de altura e um de largura, será sustentado com madeira para garantir a segurança dos socorristas. É tendo em conta todos estes detalhes e previsões que se avança agora para a madrugada ou manhã de terça-feira para que o resgate possa acontecer.