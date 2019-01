​Presidente de Lisboa ao Porto num camião pela estrada nacional

De manhã com um camionista, de tarde com uma camionista – o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai passar o dia numa viagem pela Estrada Nacional 1 de Lisboa até ao Porto. Marcelo quer chamar a atenção para as dificuldades e necessidades desta classe profissional e também para o estado das estradas.



O Presidente que, em Dezembro, já esteve num almoço de camionistas e fez uma curta viagem de camião, desta vez dedica um dia inteiro ao assunto. Partiu de perto do aeroporto de Lisboa e vai almoçar a Condeixa com membros da Associação “Motoristas do Asfalto” e motoristas de pesados de mercadorias.

A ideia é terminar a viagem num parque junto às portagens dos carvalhos, mas dependerá do andamento da viagem, já que o Presidente tem um outro compromisso às 17h30, na apresentação do projeto de reconversão do antigo Matadouro Industrial de Campanhã. Marcelo partiu de Lisboa já com um atraso de quase uma hora em relação à hora prevista.

Pelo caminho, Marcelo vai levando equipas de jornalistas no camião, à vez. De manhã, as televisões, de tarde as rádios. O Presidente não leva batedores nesta viagem porque quer aperceber-se e dar a conhecer as reais condições de trânsito e de trabalho na EN 1.