Bruno de Carvalho denunciado por corrupção no processo "Cashball"

Bruno de Carvalho está a ser investigado por corrupção desportiva, no âmbito do processo "Cashball", segundo avança o "Jornal de Notícias", esta segunda-feira. O ex-presidente do Sporting terá sido denunciado como sendo o cérebro de um alegado esquema de viciação de resultados de futebol e de andebol, com compra de árbitros e futebolistas.

O caso "Cashball" levou à detenção de André Geraldes, ex-"team manager" do Sporting e então braço-direito de Bruno de Carvalho, de Gonçalo Rodrigues, funcionário do Sporting, do empresário João Gonçalves e de Paulo Silva, o arrependido que denunciou o alegado esquema de corrupção desportiva. De acordo com o "JN", Paulo Silva terá, recentemente, implicado diretamente Bruno de Carvalho no caso.

Ainda conforme a notícia do "JN", Paulo Silva terá garantido ao Ministério Público que Geraldes e Rodrigues lhe tinham confessado que nada acontecia sem o aval do então presidente do Sporting.

Em março de 2018, Paulo Silva deslocou-se ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto para denunciar o alegado esquema de pagamentos a árbitros de andebol e jogadores de futebol e entregar mensagens de WhatsApp que, no seu entender, comprovam a própria corrupção e consequente implicação dos restantes arguidos.