FC Porto oficializa contratação de Manafá

O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Wilson Manafá ao Portimonense, como confirmado pela Renascença na véspera.

No site oficial, os dragões revelaram que o lateral-esquerdo luso-guineense (que começou a extremo), de 24 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia, isto é, até 30 de junho de 2023.

Manafá completou a formação no Sporting e ainda representou a equipa B leonina, antes de assinar pelo Beira-Mar. Lá ficou uma época, para depois passar seis meses no Anadia, de onde rumou ao Varzim. No verão de 2016, foi contratado pelo Portimonense, que representou durante duas épocas e meia, fazendo um total de cinco golos em 79 jogos.

Recuado para lateral-esquerdo esta época, Manafá também pode ser extremo e, até, jogar no lado direito da defesa. Versatilidade que Sérgio Conceição costuma apreciar nos jogadores. Acima de tudo, Wilson Manafá poderá permitir que Alex Telles tenha algum descanso.