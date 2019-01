“As vítimas precisam de acreditar no sistema judicial”, diz presidente da APAV

O facto de existir poucas condenações na justiça desmotiva as vítimas de violência doméstica a apresentar queixa, uma situação que o presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) lamenta.

“As vítimas precisam de acreditar no sistema judicial, mesmo que muitas delas queiram não entrar no sistema ou queiram simplesmente passar à frente no seu processo e procurar uma vida sem violência”, começa por dizer.

“Mas a resposta da justiça – a resposta exemplar face ao que é uma violação grave dos direitos humanos – é essencial para que o cidadão comum e aquele que é vítima de violência e vítima de crime, num cômputo mais geral, possa acreditar claramente num sistema de justiça que, lembremo-nos, administra a lei e a aplica em nome de todos nós”, defende.

João Lázaro esteve em direto na Manhã da Renascença para reagir ao relatório segundo o qual Portugal está a falhar no combate à violência contra as mulheres. O documento do Conselho da Europa é apresentado esta segunda-feira em Estrasburgo e destaca a reduzida taxa de condenações destes crimes, abusando-se, por outro lado, das penas suspensas.

Alvo de crítica é também a falta de coordenação entre as diferentes agências governamentais – um problema, diz o presidente da APAV, que tem sido repetidamente denunciado pelas associações que estão no terreno.

João Lázaro recorda que “as ONG no terreno têm apontado durante muitos anos” que falta formação contínua aos juízes, por exemplo.

“Formação contínua para magistrados e não apenas formação inicial; a questão do financiamento com coerência e que seja duradoura e não apenas dependentes de jogos sociais; e sobretudo cada vez mais uma coordenação e uma eficácia de coordenação entre os vários organismos do Estado no seu todo, designadamente os que têm a ver com a justiça: Ministério Público, os tribunais e também a reinserção social”, aponta.

O relatório do Conselho da Europa reconhece que Portugal já fez melhorias, mas ainda há várias falhas e muito por fazer no terreno.