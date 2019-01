Serena Williams elimina a número um do mundo do Open da Austrália

Serena Williams tornou-se esta segunda-feira a jogadora mais velha da história a derrotar uma número um mundial do ténis. A norte-americana derrotou a romena Simona Halep em três "sets" e avançou para os quartos-de-final do Open da Austrália.

Halep é a número um do mundo e primeira cabeça-de-série do torneio, mas nada disso lhe valeu contra aquela que é, para muitos, a melhor tenista de sempre. Serena pode "apenas" ocupar o 16.º lugar do "ranking" WTA, mas mostrou por que razão foi número um durante tanto tempo. O duelo entre as duas gigantes foi uma lição de ténis de 1h47, que pendeu para a mais nova das irmãs Williams, por 6-1, 4-6 e 6-4.

Na próxima ronda, Serena vai defrontar a checa Karolina Plísková, número oito do mundo, que eliminou a espanhola Garbiñe Muguruza, número 18 - mas antiga número um -, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-1. Será uma reedição dos "quartos" de 2018, que Serena venceu.

Serena Williams, detentora de 23 títulos do Grand Slam - sete dos quais no piso rápido de Melbourne -, procura o primeiro desde que foi mãe. A norte-americana tenta, também, igualar a marca da australiana Margaret Court, recordista de vitórias em Majors, com 24.