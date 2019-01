Wolves superam Suns com triplo de Rose sobre a buzina

Os Minnesota Timberwolves impuseram a quarta derrota consecutiva aos Phoenix Suns, na madrugada desta segunda-feira. A equipa da casa venceu por 116-114, com um triplo de Derrick Rose sobre a buzina.

O base de 30 anos, que está a "ressuscitar" em Minnesota, marcou 29 do seu total de 31 pontos na segunda parte. No primeiro tempo, a estrela foi Karl-Anthony Towns, com 28 pontos - no total, 30 pontos e 12 ressaltos, para perfazer um duplo-duplo. Nota, ainda, para os 17 pontos de Taj Gibson.

Nos Suns, Devin Booker e o suplente Kelly Oubre Jr. remaram contra a maré, ambos com 18 pontos. TJ Warren acrescentou 21 pontos e Dragan Bender conseguiu um duplo-duplo de 12 pontos e 10 ressaltos.

Apesar desta vitória, os Wolves continuam fora da zona dos "play-offs", a três vitórias da última equipa em posição privilegiada: os LA Clippers, que bateram os San Antonio Spurs, por 103-95.

Tobias Harris rçou o triplo-duplo, com 27 pontos, nove ressaltos e nove assistências. Patrick Beverley e Montrezl Harrell contribuíram com 18 pontos, cada, mais 12 ressaltos no caso de Beverley.

Os 30 pontos e 14 ressaltos de LaMarcus Aldridge e os 19 pontos de Rudy Gay goram insuficientes para anular uma exibição coletiva francamente negativa dos Spurs - além deles, só Marco Belinelli (12) ultrapassou a dezena de pontos.

Todos os resultados



Indiana Pacers-Charlotte Hornets, 120-95



Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns, 116-114



San Antonio Spurs-LA Clippers, 95-103