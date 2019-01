Benfica pesca trio no Leixões

O Benfica está muito perto de garantir três jogadores do Leixões: os médios Bernardo e Lawrence e o avançado Pedro Henrique, segundo avança a imprensa desportiva, esta segunda-feira. Negociações em que os encarnados se adiantaram, à última hora, ao Sporting de Braga.

Os encarnados têm praticamente garantidas as contratações do médio português Bernardo, de 21 anos, do médio ganês Lawrence Ofori, de 20 anos, e do ponta-de-lança brasileiro Pedro Henrique, de 22 anos.

Os valores e os "timings" variam conforme a publicação, mas a mensagem é a mesma: o Benfica deu um passo em frente à última hora e fez desabar o negócio quase fechado do Braga, cujo presidente, António Salvador, terá ligado ao seu homólogo das águias, Luís Filipe Vieira, para expressar a sua indignação por lhe ter sido passada a perna.

Bernardo era o desejo mais antigo, mas o surgimento do instinto goleador de Pedro Henrique, com com nove golos em 13 jogos, alargou o interesse. A exibição de Lawrence frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal, fez o "pack" negocial alargar para três jogadores.



Segundo "A Bola", o Benfica garantiu 50% dos passes de Bernardo e Lawrence por 600 mil euros, cada. Ou seja, ao todo, 1,2 milhões de euros pelos dois jogadores. Pedro Henrique deverá levar mais de um milhão aos cofres do Leixões, que planeia pagar 700 mil euros ao Grémio Anápolis para assegurar a aquisição, em definitivo, do goleador.

O "Record" fala de um milhão de euros por 75% do passe de Pedro Henrique, assim como 800 mil euros por metade do passe de Bernardo, mais um valor ainda por desvendar por Lawrence. Também varia a possibilidade de um ou mais dos jogadores seguirem de imediato para a equipa B encarnada ou ficarem no Leixões até ao final da época.