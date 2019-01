Mercado domina manchetes

"Supermercado", titula A Bola a toda a largura da primeira páginas, destacando a contratação de Wilson Manafá pelo FC Porto, o interesse do Sporting por Borja e várias apostas que o Benfica pode fazer neste mercado de Janeiro.

No Record, lê-se "Sporting luta por Acuña", uma vez que o argentino é pretendido pelo Zenit.

No diário O Jogo, lê-se que "Manafá vale por dois". O jornal do Porto sublinha que o novo reforço do Dragão pode jogar em qualquer uma das laterais, porque é destro.

De volta ao Record, lê-se que "Águias querem 100 milhões pelo naming do estádio" e, ainda, "Mais de sete mil no Tirsense-Lousada".