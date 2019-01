Como acompanhar a JMJ sem ir ao Panamá

Uma Jornada Mundial da Juventude em janeiro, em época de aulas e exames na faculdade, e num país a quase sete mil quilómetros de distância. As circunstâncias não ajudam à participação dos jovens portugueses, apesar de muitos acompanharem o evento deste ano com grande expetativa, uma vez que Lisboa é candidata a organizar a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ) No Panamá estão 300 portugueses, de 12 dioceses e quatro movimentos, 30 voluntários, seis bispos e até o Presidente da República vai marcar presença. Para os que não puderam viajar para o Panamá, mas querem estar em direto e em sintonia com a Jornada Mundial da Juventude há diversas iniciativas, um pouco por todo o país, para viver o espírito JMJ à distância.

A Renascença vai acompanhar todos os principais momentos da JMJ com diretos na rádio, no site e nas redes sociais, em emissões interativas, em que os cibernautas podem comentar e colocar questões.

Quarta-feira, 23 janeiro A chegada do Papa Francisco ao Panamá, na quarta-feira, é o primeiro momento acompanhado em direto no Facebook e no site da Renascença. A emissão começa às 21h30 (hora portuguesa). Quinta-feira, 24 janeiro Na quinta-feira, pode acompanhar o encontro do Papa com as autoridades do Panamá e com os bispos centro-americanos, às 15h40 e 16h15, respetivamente. À noite, transmitimos na íntegra em vídeo, com intervenções em direto na rádio da vaticanista da Renascença, Aura Miguel, o primeiro encontro do Papa Francisco com os jovens no Panamá, na cerimónia de acolhimento e abertura da JMJ.

Sexta-feira, 25 janeiro Na sexta-feira, a emissão especial começa às 15h30 com a transmissão da liturgia penitencial com jovens reclusos do Centro Correcional de Menores Las Garças de Pacora, no site e no Facebook da Renascença. Mais tarde, às 22h30 poderá acompanhar, através dos mesmo meios, a Via Sacra com os jovens. Sábado, 26 janeiro

Sábado, a primeira transmissão está marcada para as 14h15, no site e no Facebook da Renascença, altura em que o Papa Francisco vai celebrar uma eucaristia e dedicar o altar da Catedral-Basílica de Santa Maria la Antigua. O altar, bem como o interior de toda a catedral da cidade do Panamá, foram restaurados especialmente para esta ocasião e tiveram “mão portuguesa”.

Panamá. Portugueses reabilitam catedral que o Papa vai inaugurar

À noite, realiza-se um dos momentos mais aguardados da Jornada Mundial da Juventude: a vigília do Papa com os jovens. A cerimónia vai ter acompanhamento em direto com narração no Facebook e no site da Renascença, a partir das 23h30. A emissão vai ter o comentário do padre Vítor Gonçalves e reportagem da vaticanista da Renascença, Aura Miguel, em direto do Panamá. Domingo, 27 janeiro

No domingo, mostramos em direto a eucaristia celebrada pelo Papa Francisco, onde será também anunciado o país que irá organizar a próxima Jornada Mundial da Juventude. Os portugueses guardam uma expetativa particular face ao anúncio do local que o Papa Francisco escolherá para a próxima JMJ, em 2022, uma vez que Lisboa é candidata à organização. A emissão começa às 13h00, no site e no Facebook da Renascença, com intervenções na emissão da rádio. Durante a tarde, iremos transmitir no Facebook e no site da Renascença a visita do Papa ao Lar do Bom Samaritano e o encontro com os voluntários da JMJ, no qual Francisco fará seu último discurso em terras panamenhas, às 15h45 e às 21h30, respetivamente. Em Lisboa

Em Lisboa, há uma “JMJ made in Pana/Cá”. O evento começa no sábado às 19h00, na zona da Gare do Oriente, junto ao rio Tejo. "Faremos uma caminhada até à paróquia do Parque das Nações. A ideia é representar a viagem que faríamos para o Panamá", conta Daniela Costa, uma das jovens organizadoras. Já na paróquia, haverá um jantar partilhado e a transmissão em direto da Vigília da Jornada da Juventude. No final, deverá ser celebrada uma eucaristia. Os jovens pernoitam na paróquia e, no domingo de manhã, terão mais atividades, incluindo a partilha de experiências de quem já participou em anteriores JMJ. Tudo isto antes de assistirem à eucaristia de encerramento da JMJ no Panamá. No Porto

Depois do Rio in Douro, em 2013, organizado para acompanhar a JMJ no Rio de Janeiro, o Porto prepara agora o Panamá in Douro, em Gondomar. A atividade começa na manhã de sábado, dia 26, com uma catequese. Segue-se um almoço partilhado, convívio e uma caminhada intitulada “Panamá Paper” até ao pavilhão multiusos de Gondomar, onde decorre o resto do evento. “Aí, os jovens vão ser acolhidos em festa, haverá pequenas conferências de vários temas importantes para os tempos atuais: as dificuldades, a questão da família, etc. Vamos também ter um musical que um grupo de Felgueiras vai apresentar, o "Jesus Cristo superstar””, explica o Padre Jorge Nunes, da Pastoral da Juventude do Porto, à Renascença. Depois do jantar há uma série de concertos até à meia-noite, hora em que começa uma vigília com presença de D. Manuel Linda, bispo do Porto. "No final da nossa vigília vamos tentar fazer a ligação ao Panamá e pôr os jovens em oração juntamente com o Papa”, acrescenta o Padre Jorge Nunes. A pernoita pode ser feita em oração para que o domingo comece bem cedo, “com uma oração ao género de Taizé” ainda antes do pequeno-almoço. A manhã fica completa com os “Ecos do Sínodo” dos Bispos e com uma eucaristia presidida pelo bispo do Porto. Em Bragança

“Do Panamá a Vinhais” é o nome da iniciativa organizada pela diocese de Bragança-Miranda. A pequena vila transmontana quer encher-se de jovens para acompanhar a JMJ.

O programa de atividades inclui uma vigília de oração “dinamizada pelo grupo de jovens em preparação para o crisma de Vinhais”, explica a irmã Conceição Borges, da organização, à Renascença. "Depois teremos um tempo de convívio e faremos uma ligação direta ao Panamá para acompanhar a vigília com o Papa Francisco", acrescenta. Quem quiser pernoitar em Vinhais, haverá famílias de acolhimento dispostas a receber os jovens em casa. O evento termina no domingo, com a participação na eucaristia da paróquia, onde será feita a entrega da cruz para o Dia Diocesano da Juventude, que também vai decorrer em Vinhais. Na Guarda

Na Guarda, está marcada uma vigília de oração para sexta-feira, 25 de janeiro, em quatro lugares diferentes da diocese: Fundão (igreja matriz), Covilhã (capela da Universidade da Beira Interior), Guarda (seminário) e Seia (igreja de Nossa Senhora do Rosário).

No domingo, há uma outra iniciativa, promovida pelo movimento dos Convívios Fraternos, para acompanhar em direto a missa de encerramento da JMJ, no Seminário Maior da Guarda.

Em Viseu

“Pontes2Panamá” é a proposta da diocese de Viseu para acompanhar a JMJ. Os jovens podem escolher um de dois locais: Sátão ou Oliveira de Frades. Ambos terão eventos muito semelhantes em que, além dos momentos de oração, haverá “jogos, espaços de convívio e partilha”. No sábado, será realizada uma Via Sacra, à semelhança do que costuma acontecer na Jornada Mundial da Juventude na noite de sexta-feira. À noite, os jovens “vão estar ligados em direto pelo YouTube para acompanhar a vigília do Papa”, explica o padre Tó Jó, da organização, à Renascença. O bispo de Viseu, D. António Luciano, vai marcar presença em ambos os eventos. No sábado estará em Sátão e no domingo em Oliveira de Frades, onde fará o envio dos jovens, numa cerimónia que será transmitida em direto via Skype, para os jovens em Sátão. Pela diocese de Viseu apenas um jovem sacerdote se inscreveu na Jornada Mundial da Juventude. “Neste fim de semana vamos procurar estar em direto com ele para nos relatar o que está a viver" no Panamá, conta o Padre Tó Jó. Na Madeira