JMJ. Bispos assumem "expetativas elevadas" na partida para o Panamá

Seis bispos portugueses partem na manhã desta segunda-feira para o Panamá, onde participam na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), juntamente com mais de 300 jovens e voluntários que representam a Igreja portuguesa na iniciativa que tem abertura marcada para terça-feira e que conta com a participação do Papa.

Na delegação de bispos está o cardeal patriarca de Lisboa, que assume partir com expetativas elevadas: "Mesmo para quem anda cá há mais tempo, porque se trata de acontecimentos extraordinários, com a participação alargada de gente de todo o mundo e, como experiência de Igreja e como experiência humana, é algo que nos dá sempre mais do que a vida do dia a dia nos traz."

D. Manuel Clemente sublinha que estes são "também momentos muito evangélicos" e exemplifica: "É interessante reparar naquilo que os Evangelhos guardam de Jesus - tanto há conversas pessoais e abordagens a cada um como há grandes encontros - e tudo isso faz parte de uma vida plena. Há o dia a dia e há estes acontecimentos que alimentam o dia a dia pela experiência que transportam."

O patriarca de Lisboa antevê como momentos altos da jornada do Panamá "aqueles a que o Papa preside, mas também os momentos de partilha com os jovens portugueses que querem a companhia dos seus bispos".

Nesta jornada no Panamá, os portugueses guardam uma expetativa particular face ao anúncio do local que o Papa Francisco escolherá para a próxima JMJ, em 2022, uma vez que Lisboa é candidata à organização. O cardeal Clemente não esconde o seu desejo face à eventualidade de Lisboa ser escolhida: "Espero que daqui a uma semana se diga 'certamente' e não 'eventualmente'. Lisboa manifestou a sua disponibilidade, o processo seguiu e espero que tenha uma feliz conclusão, que, depois, nos vai envolver intensamente durante três anos, na preparação para um acontecimento irrepetível."

Com o cardeal patriarca de Lisboa, viajam para a América Central mais cinco bispos portugueses: o de Coimbra, Virgílio Antunes, o da Guarda, Manuel Felício, o de Bragança-Miranda, José Cordeiro, o auxiliar de Braga Nuno Almeida e Joaquim Mendes, que é bispo auxiliar de Lisboa e presidente da comissão episcopal do Laicado e Família.

A JMJ abre oficialmente amanhã, na Cidade do Panamá, estando a chegada do Papa agendada para quarta-feira. estima-se que participem no evento 200 mil jovens oriundos de 155 países.

A marcar presença vão também estar estes 300 jovens portugueses, de 12 dioceses e seis congregações ou movimentos, aos quais se juntam 30 voluntários e seis bispos.