Basquetebol. Detentor da Taça eliminado

O Illiabum, detentor da Taça de Portugal, foi este domingo afastado nos oitavos de final da competição pelo Barreirense, clube da segunda divisão, que se impôs em casa por 80-74.

Tiago Raimundo foi o melhor jogador da partida e contribuiu com 30 pontos para o treino do Barreirense, enquanto Alexandre Coelho terminou com 18 pontos e cinco assistências.

Do lado do Illiabum, destaque para Michael Murray, com 20 pontos, enquanto Augusto Sobrinho anotou 15, num encontro que se desequilibrou na segunda metade, depois da igualdade a 35 registada ao intervalo.

O Barreirense lidera a primeira fase da zona sul da proliga, enquanto o Illiabum é nono da Liga.

Na época passada o Illiabum tinha batido na final da Taça o Benfica por 91-83.

Os encarnados apuraram-se este domingo ao eliminar o Sampaense Basket. A jogar em casa, as águias venceram por 99-65.

Já o Imortal bateu o Queluz por 97-80.