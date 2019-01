Empate sem golos amplia crise resultados

O Rio Ave e o Feirense empataram 0-0, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, ampliando as suas séries de jogos sem conseguirem vencer.

Com 10 rondas seguidas sem ganhar e acumulando seis derrotas e quatro empates, o Rio Ave fecha a primeira jornada da segunda volta no décimo lugar, com 21 pontos.

O Feirense, que leva quatro empates seguidos e cujas únicas vitórias aconteceram das duas primeiras jornadas, continua na zona de despromoção, ocupando o 17.º e penúltimo lugar, com 14 pontos.