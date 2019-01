Marítimo contrata avançado

O Marítimo confirmou a contratação do avançado Getterson.

O brasileiro, de 27 anos, chega do Fortaleza, campeão da Série B. Em meia época no clube brasileiro fez 3 golos em 7 jogos.

"Jogo tanto no centro [do ataque] como nos lados. Tento imprimir a minha força, que é a minha principal característica, tal como a finalização. Espero agora nos treinos entrar no ritmo o mais rápido possível, para que, quando estiver disponível, possa ajudar o Marítimo a continuar nesta boa sequência de jogos", afirmou à MarítimoTV.