Tottenham ganha nos descontos

No primeiro teste sem o lesionado Harry Kane, o Tottenham venceu o Fulham por 2-1 com um golo nos descontos.

O golo decisivo foi apontado por Winks, aos 93 minutos, já depois de Llorente ter feito um autogolo e Delle Ali ter empatado.

Este triunfo mantém o Tottenham no terceiro lugar, a cinco pontos do Manchester City e a nove do líder Liverpool.

Os citizens derrotaram o Huddersfield (3-0), e os reds ganharam no sábado ao Crystal Palace (4-3).