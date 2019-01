Futebol feminino. Benfica dá “chapa 10” ao Sporting B

O Benfica goleou o Sporting B por 10-0 em jogo da jornada 14 do campeonato da segunda divisão de futebol feminino.

Pauleta, Evy Pereira (4), Raquel Infante (2), Andreia Faria, Ana Vitória e Ana Alice marcaram os golos da partida disputada em Alcochete.

No jogo da primeira volta, o Benfica já tinha vencido a segunda equipa das leoas por 4-0.

As encarnadas continuam a liderar a série D com 14 vitórias em 14 jogos e com 225 golos marcados e zero sofridos.