Ciclismo. Sul-africano vence primeira prova do ano no World Tour

O sul-africano Daryl Impey (Mitchelton-Scott) tornou-se no primeiro ciclista a conservar o seu título no Tour Down Under, ao ser terceiro na última etapa, com meta em Willunga Hill, Austrália.

Impey venceu esta 21.ª edição da prova de abertura do World Tour, o circuito mais importante do ciclismo mundial, com 13 segundos de vantagem para o australiano Richie Porte (Trek-Segafredo), que hoje venceu a sexta e derradeira etapa, com meta no cimo de Willlunga Hill, enquanto o holandês Wouter Poels (Sky) foi o terceiro da geral, a 19 segundos.

"Nunca imaginei que poderia vencer aqui duas vezes", declarou no final o corredor sul-africano, que venceu uma etapa na presente edição, a quarta.

O neozelandês Patrick Bevin (CCC), que tinha conservado a liderança no sábado, apesar de uma forte queda a nove quilómetros da meta, não conseguiu acompanhar o andamento na subida final e acabou atrasado.

O português Rúben Guerreiro (Katusha-Alpecin), que terminou a etapa no 11.º lugar, a 17 segundos de Richie Porte, concluiu o Tour no oitavo posto, com mais 40 segundos do que o vencedor, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 74.º na etapa, a 5.40, tendo ficado no 88.º posto final, a 22.37.