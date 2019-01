Papa reza pelas vítimas de novos naufrágios no Mediterrâneo

O Papa recordou este domingo no Vaticano as 170 vítimas dos mais recentes naufrágios no Mediterrâneo, rezando pelos mortos e também por quem tem responsabilidade nestas tragédias.

“Penso nas 170 vítimas, dos naufrágios no Mediterrâneo. Procuravam um futuro para a sua vida… vítimas, talvez, de traficantes de seres humanos: rezemos por eles e pelos que têm responsabilidade pelo que aconteceu”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, para a recitação do Ângelus.

Francisco, visivelmente emocionado, recitou uma Ave-Maria com todos os presentes pelos migrantes desaparecidos esta sexta-feira após um naufrágio a 50 milhas da costa da Líbia, incluindo um bebé de dois meses, na sua maioria pessoas provenientes da Nigéria, Camarões, Gâmbia, Costa do Marfim e Sudão.

Horas antes, um outro naufrágio, na costa espanhola, terá provocado a morte de 53 migrantes africanos, tendo sido apenas resgatada uma mulher com vida.

Francisco disse aos peregrinos e visitantes reunidos na Praça de São Pedro que tinha “duas grandes dores” no coração, falando, além do Mediterrâneo, do recente atentado que provocou mais de 20 mortos e quase 70 feridos em Bogotá.

"Desejo assegurar a minha proximidade ao povo colombiano, após o grave atentado terrorista da última quinta-feira, na Escola Nacional da Polícia. Rezo pelas vítimas e os seus familiares, e continuo a rezar pelo caminho da paz na Colômbia”, afirmou.



O governo colombiano responsabilizou a guerrilha do Exército de Libertação Nacional pelo ataque à principal academia de polícia do país.

Ainda durante a oração do Ângelus, Francisco apresentou uma plataforma digital portuguesa que procura ajudar os jovens a rezar. “Apresento-vos a plataforma ‘Click to Pray’, na qual hoje estou a abrir também o meu 'perfil'. Aqui irei inserir todas as minhas intenções e pedidos de oração pela missão da Igreja", afirmou o Papa, desafiando sobretudo os mais novos a descarregarem também esta aplicação.



O ‘Click To Pray’ é uma proposta de oração diária, com três momentos – manhã, tarde e noite, disponível em vários formatos.

A plataforma, criada pelo Apostolado de Oração em Portugal, instituição ligada aos jesuítas, foi apresentada na ‘Web Summit’ de 2017, em Lisboa.