Papa cria perfil no ‘Click to Pray’ e convida jovens a fazerem o mesmo

O Papa tem, a partir deste domingo, um “perfil especial de utilizador” no ‘Click to Pray’, uma aplicação digital de oração criada em Portugal no final de 2014.

“Apresento-vos a plataforma ‘Click to Pray’, na qual hoje estou a abrir também o meu 'perfil'. Aqui irei inserir todas as minhas intenções e pedidos de oração pela missão da Igreja", afirmou Francisco durante a oração do Angelus, no Vaticano, desafiando sobretudo os mais novos a descarregarem também esta aplicação.

“Convido-vos especialmente a vós, jovens, que estais familiarizados com as novas tecnologias, a descarregar esta App, e a rezarem comigo especialmente no Panamá, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ)”, disse o Papa, numa referência ao encontro que se realiza de 22 a 27 de janeiro.

A decisão de Francisco deixa muito satisfeito o diretor nacional da Rede Mundial de Oração (RMO) do Papa. “Francisco associa-se a esta plataforma como um utilizador especial, onde vai ter um perfil próprio onde vai colocar os seus pedidos, para que os utilizadores da plataforma também possam rezar pelas suas intenções e pedidos especiais de oração”, diz à Renascença o padre António Valério.

Lembrando que o impacto e as funcionalidades desta aplicação “made in Portugal” já tinham merecido a atenção do Vaticano e do Papa, que em 2016 pediu à RMO que mobilizasse os cristãos, através desta plataforma, para iniciativas de oração a nível mundial, este responsável sublinha que “isto também é encarado pelo próprio Secretariado das Comunicações da Santa Sé como um novo perfil numa plataforma social, porque o Papa já tem dois perfis em redes sociais, e agora cria este perfil próprio”.

“Chegar aqui é um dos pontos altos da vida deste projeto, que não seria possível sem o trabalho de equipa de muitas pessoas da Rede Mundial de Oração do Papa, espalhadas pelo mundo, na elaboração dos conteúdos, na manutenção da plataforma nas várias línguas e, sobretudo, na realização da sua missão, que é ajudar a rezar e a comprometer-se com os desafios para os quais o Papa Francisco pede maior atenção”, refere o sacerdote jesuíta, que não esconde a sua satisfação. “Para nós que criámos este projeto, é uma alegria enorme, é um momento muito especial e muito feliz”, adianta, lembrando que “há uma frase que o Papa repete continuamente, o 'rezem por mim', e rezar pelo Papa também é rezar por aquilo que ele traz no seu coração, os desafios do mundo e da missão da Igreja”.