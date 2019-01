Inter empata e pode ver fugir os adversários

O Inter de Milão cedeu um empate (0-0) em casa com o Sassuolo, que o pode deixar ainda mais distante da líder Juventus e do perseguidor Nápoles, à passagem da 20.ª jornada da Liga italiana de futebol.

O conjunto 'nerazzurri' foi impotente para vencer um adversário que não ganha há sete jogos e com isso soma agora 40 pontos, estando a quatro do Nápoles, que no domingo recebe a Lazio, e a 13 da Juventus, que na segunda-feira recebe o Chievo.

A 'vecchia signora', de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, venceu a Supertaça italiana, na quarta-feira, ao derrotar o AC Milan no Dubai, com um golo do avançado português.

O Sassuolo igualou provisoriamente a Fiorentina no 11.º posto com 26 pontos, neste regresso do campeonato após a paragem de inverno.

Com Bruno Alves no 'onze' inicial, o Parma superiorizou-se por 2-1 em casa da Udinese, igualando provisoriamente a Atalanta no oitavo lugar, com 28 pontos.