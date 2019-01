Real Madrid vence e ultrapassa Sevilha

O Real Madrid venceu o Sevilha por 2-0 em jogo da jornada 20 da Liga espanhola de futebol.

Casemiro, ex-FC Porto, com remate de longa distância, e Modric, já em descontos, fizeram os golos dos merengues.

Com este triunfo, a equipa de Solari sobe ao terceiro lugar do campeonato com 36 pontos, a sete do líder Barcelona, que no domingo recebe o Leganés. O Sevilha caiu para quarto, mantendo os 33 pontos.

Já o Atlético de Madrid venceu 3-0 em casa do Huesca, com golos de Lucas Hernandez, Santiago Arias – ex-Sporting – e Koke.

Por sua vez, o Valência ganhou 2-1 ao Celta.