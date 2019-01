Liverpool sofreu para vencer, United mete a sétima e Arsenal derrota Chelsea

O Liverpool sofreu para vencer em Anfield Road o Crystal Palace, por 4-3, num jogo da 23.ª jornada da liga inglesa de futebol.

O Crystal Palace marcou primeiro por Andros Townsend, mas Salah e Firmino viraram para os reds.

No entanto, os visitantes não se renderam e voltaram a empatar por James Tomkins a duas bolas.

Salah bisou, Mané fez o 4-2 mas Meyer ainda assustou ao reduzir aos 95 minutos.

O Liverpool, que hoje sofreu tantos golos quantos tinha em casa em 11 jogos, fecha a 23.ª jornada com 60 pontos, mais sete do que o campeão Manchester City, que no domingo visita o Huddersfield (20.º e último).

Já os franceses Lacazette e Koscielny deram ao Arsenal a vitória em casa no dérbi de Londres com o Chelsea (2-0), permitindo aos ‘gunners’ aproximarem-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Na ronda, que começou com um triunfo do Wolverhampton, com um 'hat-trick' de Diogo Jota, frente ao Leicester (4-3), o Everton, do treinador português Marco Silva, perdeu em Southampton (2-1).

Os 'toffees' estiveram a perder por 2-0, num jogo em que Cédric Soares entrou aos 35 minutos na equipa da casa e que o Everton apenas conseguiu reduzir aos 90+1, por Sigurdsson, um dos melhores marcadores da formação de Liverpool.

O Everton, que teve André Gomes até aos 57 minutos, mantém-se a meio da tabela, no 11.º lugar, a um ponto de Leicester (9.º) e de West Ham (10.º), que saíram também derrotados, os londrinos na visita ao Bournemouth (2-0), que é 12.º.

Em outros jogos, destaque para o Manchester United. A equipa somou a sétima vitória consecutiva desde que Ole Gunnar Solskjaer assumiu o cargo de treinador, face ao despedimento de José Mourinho.

Os 'red devils', com Diogo Dalot a titular, venceram em casa o Brighton, num jogo com golos de Pogba, de grande penalidade (27 minutos) e Marcus Rashford (42), enquanto no lado do Brighton marcou Pascal Gross (72).