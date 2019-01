Trump oferece acordo de imigração em troca do muro. Democratas rejeitam proposta

Trump não cede na questão do muro na fronteira com o México e reivindica 5,7 milhões de dólares no Orçamento deste ano para a obra avançar.

O Presidente norte-americano fez este sábado uma declaração ao país, em que propôs à oposição um acordo sobre imigração em troca de um muro na fronteira com o México – a sua promessa de campanha - e do fim da paralisação do Governo. A líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já rejeitou a proposta.

Para convencer os democratas, o Presidente oferece o prologamento da proteção legislativa para jovens imigrantes indocumentados, conhecidos como "Dreamers", bem como para os detentores do estatuto de proteção temporária nos Estados Unidos (TPS, na sigla inglesa).

Trump propõe dar mais três anos de protecção aos "Dreamers" e anunciou ainda mais agentes para as fronteiras e dinheiro para assistência humanitária.

"A nossa proposta não pretende resolver todos os problemas de imigração. Este plano resolve a crise imediata e é uma crise horrível, é uma crise humanitária que não estamos habituados a ver no nosso país", declarou.

"A proposta leva ajuda humanitária e segurança à fronteira, e reabre o Governo federal. Se nós tivermos sucesso, então podemos começar o projeto na fronteira e construir um sistema de imigração do século XXI", defendeu Donald Trump.

O Presidente norte-americano faz uma apelo ao diálogo com a oposição democrata e deixa um aviso: "A esquerda radical não pode controlar as nossas fronteiras. Nunca permitirei que isso aconteça. Os muros não são imorais, são o oposto, porque vão salvar muitas vidas e impedir que as drogas entrem no nosso país”.

Trump alega que, "segundo algumas pessoas", a construção do muro pode reduzir "para metade" a taxa de criminalidade e o problema com as drogas.

O essencial das propostas de Trump para a imigração

Três anos de ajudas legislativas para 700 mil beneficiários do DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals], que chegaram há muitos anos com os seus pais, de forma ilegal, quando eram crianças. Este alargamento vai-lhes dar acesso a autorização de trabalho, números de Segurança Social e proteção na deportação.

Extensão de três anos do estatuto temporário de proteção, o TPS, o que significa que 300 mil imigrantes cujo estatuto está em vias de extinguir, podem agora ter mais três anos de garantias, para que o Congresso possa trabalhar num acordo mais abrangente sobre imigração, “que é o que todos querem: republicanos e democratas”.

800 milhões de dólares em assistência humanitária de emergência.

805 milhões de dólares para tecnologia de deteção de drogas nos pontos de entrada nos EUA.

Contratação de mais 2750 agentes de fronteira e polícias

Setenta e cinco novas equipas de juízes de imigração para ajudar a analisar quase 900 mil casos

“Novo sistema” para que os menores naturais de países da América Central possam pedir asilo aos EUA nos seus países de origem e promover a reunificação familiar de crianças desacompanhadas.