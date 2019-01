Trump oferece acordo de imigração em troca do muro

O Presidente norte-americano fez este sábado uma declaração ao país, em que propôs à oposição um acordo sobre imigração em troca de um muro na fronteira com o México – a sua promessa de campanha - e do fim da paralisação do Governo. A líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, já rejeitou a proposta.



Numa mensagem a partir da Casa Branca, Donald Trump fez um apelo aos democratas para que aceitem o que apelidou de “compromisso de bom-senso”.

Trump não cede na questão do muro na fronteira com o México e reivindica 5,7 milhões de dólares no Orçamento deste ano para a obra avançar.



Para convencer os democratas, o Presidente oferece o prologamento da proteção legislativa para jovens imigrantes indocumentados, conhecidos como "Dreamers", bem como para os detentores do estatuto de proteção temporária nos Estados Unidos (TPS, na sigla inglesa).

Trump propõe dar mais três anos de protecção aos "Dreamers" e anunciou ainda mais agentes para as fronteiras e dinheiro para assistência humanitária.

"A nossa proposta não pretende resolver todos os problemas de imigração. Este plano resolve a crise imediata e é uma crise horrível, é uma crise humanitária que não estamos habituados a ver no nosso país", declarou.

"A proposta leva ajuda humanitária e segurança à fronteira, e reabre o Governo federal. Se nós tivermos sucesso, então podemos começar o projeto na fronteira e construir um sistema de imigração do século XXI", defendeu Donald Trump.