Goleada na estreia de Rui Faria

O treinador Rui Faria estreou-se como técnico principal com uma goleada ao serviço do Al Duhail, no Qatar.

O técnico português venceu o Al Khor por 5-1 em jogo que dá acesso às meias-finais da Taça.

Waad, Al Yazidi (2), El Arabi e Al Yazidi marcaram os golos da equipa de Rui Faria.

O antigo adjunto de José Mourinho chegou esta semana ao Qatar para orientar a sua primeira equipa como treinador principal.

Já Jesualdo Ferreira, treinador do Al Sadd, foi eliminado pelo Qatar SC.