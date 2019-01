Conselheiro especial sai em defesa de Trump

O gabinete do conselheiro especial que investiga a interferência russa nas eleições de 2016 nos Estados Unidos questiona uma notícia em que o Presidente Donald Trump é acusado de pedir ao antigo advogado para mentir ao Congresso.



Numa declaração sem precedentes, o porta-voz de Robert Mueller esclarece que o artigo do site BuzzFeed está manchado por várias imprecisões.

“A descrição do BuzzFeed de declarações específicas do gabinete do conselheiro especial e a caraterização de documentos e testemunhos obtidos por este gabinete, em relação ao testemunho no Congresso de Michael Cohen não são precisos”, refere o comunicado.

Donald Trump já agradeceu o esclarecimento público avançado pelo conselheiro especial Robert Mueller.

“Foi algo muito apropriado de fazer. Acho que o artigo do BuzzFeed é uma vergonha para o nosso país. É uma vergonha para o jornalismo”, disse o Presidente norte-americano aos jornalistas, na Casa Branca.