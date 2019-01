Lendário tubarão branco dança com mergulhadores no Havai

Um grupo de mergulhadores teve esta semana um encontro imediato com o lendário tubarão branco “Deep Blue”, nas águas do Havai.

“A Deep Blue chegou e roçou-se no barco. Talvez esteja grávida, talvez estivesse com comichão. Passámos o dia inteiro com ela, até ao por do sol”, escreveu Ocean Ramsey no Instagram.

A bióloga esteve muito perto do predador e publicou várias fotos e vídeos nas redes sociais do encontro para mostrar que, apesar da fama de mau da fita alimentada pelo cinema, os tubarões brancos não são “monstros irracionais”.

“Nós precisamos dos tubarões, talvez devido à forma negativa e incorreta como são retratados pela os média muitas pessoas não se preocupam se eles são mortos a um ritmo de 70,000,000-100,000,000 todos os anos”, lamenta Ocean Ramsey.