Atenção FC Porto. Roma com quarto triunfo consecutivo

A Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, venceu, fora, o Torino, por 3-2.

Os romanos estiveram a vencer por 2-0, com golos de Zaniolo e Kolarov, mas o Torino ainda empatou na segunda parte, por Rincon e Ansaldi.

Valeu à Roma, que subiu ao quarto lugar, o golo de El Shaarawy, aos 73 minutos, para garantir os três pontos.

É o quarto triunfo consecutivo da Roma.

A liga italiana é liderada pela Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, que, na segunda-feira -- e depois de ter vencido na quarta-feira o AC Milan no Dubai, na Supertaça (1-0) -, recebe o Chievo.

A Roma encontrará nos 'oitavos' da 'Champions' o campeão português FC Porto, com a primeira mão agendada para 12 de fevereiro no Olímpico de Roma, e a segunda em 6 de março, no Estádio do Dragão.