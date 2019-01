Diogo Jota faz três golos pelo Wolves

Um 'hat-trick' de Diogo Jota deu a vitória ao Wolverhampton diante do Leicester (4-3), num jogo em que também brilharam João Moutinho e Rúben Neves.

Na 23.ª jornada da liga inglesa de futebol, os 'Wolves', treinados por Nuno Espírito Santo, não podiam ter melhor começo, com Diogo Jota, aos quatro minutos, e Ryan Bennett, aos 12, a marcarem após assistências de João Moutinho.

Um início perfeito para a equipa que teve a titulares Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, enquanto Ivan Cavaleiro e Hélder Costa ficaram no banco, tendo o Leicester contado com Ricardo Pereira no 'onze'.

Essa boa entrada não fazia prever a eletrizante segunda parte, com os 'foxes' a recuperarem da desvantagem, primeiro até ao 2-2 e quase em cima do apito final num 3-3.

Com o jogo em aberto, seria novamente Diogo Jota, numa grande abertura de Rúben Neves a isolar o avançado português, que controlou no peito antes de fazer o 3-2 e deixar por terra o guarda-redes Kasper Schmeichel.

Os 'Wolves' nunca abdicaram de 'matar' o jogo, mas seria o Leicester, à procura da igualdade, que ainda faria o 3-3, aos 87 minutos, com o capitão Wes Morgan a marcar de cabeça o terceiro para os visitantes.

O empate premiava os forasteiros, mas, já nos descontos, Diogo Jota conseguiu o seu primeiro 'hat-trick' em Inglaterra e o quinto golo da época, num lance uma vez mais iniciado com um grande passe de Rúben Neves.

O médio lançou a bola a longa distância para servir o ex-benfiquista Raúl Jiménez, com o mexicano a abrir em Diogo Jota, que fez o 4-3, aos 90+3.

O triunfo deixou o Wolverhampton no oitavo lugar, com 32 pontos, mais um do que o Leicester, que caiu para o nono. Em 10.º segue o West Ham (31 pontos) e em 11.º o Everton (30), equipas que visitam o Bournemouth e o Southampton, respetivamente.