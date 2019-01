Open da Austrália. Federer foi barrado à entrada por não transportar credencial

Detentor do recorde mundial de títulos de Gand Slam, com 20 conquistas, e número um do mundo durante 310 semanas, entre 2004 e 2018, Roger Federer parece ter perdido notoriedade para lá da fronteira europeia.

O tenista suíço, que venceu esta sexta-feira o norte-americano Taylor Fritz em três sets, viu barrada a entrada no Open da Austrália por não transportar consigo as credenciais de participante.

Aos 37 anos, Federer procura o sétimo título em Melbourne, terceiro consecutivo, depois dos triunfos em 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018.

Seis vitórias depois, o terceiro do ranking mundial contava ser reconhecido e talvez até evitar o obstáculo da formalidade. Mas em vez de ficar à porta a burocracia, foi Federer quem teve dificuldade em entrar.

Nos oitavos de final, o suíço vai medir forças com o jovem grego Stefanos Tsitsipas, 14.º cabeça de série.