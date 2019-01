Escultura nº 1 da Virgem Peregrina de Fátima viaja para o Panamá

A escultura n.º 1 da Virgem Peregrina de Fátima viaja este domingo até ao Panamá para estar presente nas Jornadas Mundiais da Juventude, evento que decorre de 22 a 27 de janeiro e que conta com a presença do Papa Francisco.

Numa mensagem enviada aos cristãos do Panamá, o reitor do Santuário de Fátima. Pe. Carlos Cabecinhas, destacou a “enorme alegria” que é enviar aquela que é a “imagem peregrina mais importante” para este evento que reúno jovens cristãos de todo o mundo.

“Esta Imagem Peregrina é única, é a primeira e a original, aquela que percorreu os vários continentes, aquela que deu várias vezes a volta ao mundo” refere o Reitor do Santuário, sublinhando o caráter “absolutamente excecional” desta saída. “Entendemos que este é um momento muito importante e que por isso justifica a saída desta Imagem Peregrina nº1, aquela que como é, para nós, a mais importante das Imagens Peregrinas de Nossa Senhora de Fátima”, explicou o reitor do Santuário, justificando ainda as JMJ 2019 como um “acontecimento eclesial de primeira importância”.

Este envio é, de acordo com o reitor do Santuário de Fátima uma forma do santuário exprimir "a união na oração neste acontecimento”.

Só um restauro possibilitou a viagem

Antes de poder embarcar rumo ao Panamá, a imagem, datada de 1947, foi alvo de um processo de estudo técnico e material no Centro de Conservação e Restauro da Escola das Artes da Católica no Porto, que procedeu à identificação dos materiais que constituem o suporte e superfície da escultura, bem como a caracterização das técnicas construtivas utilizadas.

Durante o processo de exame e análise da escultura – criada segundo a descrição da irmã Lúcia –, o Centro de Conservação e Restauro da Escola das Artes da Católica no Porto estabilizou a estrutura da base, um dos pontos que causava maior preocupação.

"A fragilidade da base e a necessidade de estabilidade da escultura levaram a que fosse realizado um reforço estrutural, essencial tendo em conta a viagem de aproximadamente 8.000 quilómetros que a imagem fará, agora, até ao Panamá”, explica Carla Felizardo, diretora do Centro de Conservação e Restauro da Escola das Artes da Católica no Porto.

“A confiança que o Santuário de Fátima depositou no nosso trabalho, dando-nos a oportunidade de contactar com uma peça desta natureza, é, sem dúvida, um marco inigualável e que faz já parte das memórias mais importantes do Centro”, acrescenta ainda a diretora do centro responsável pelo restauro desta imagem icónica.

Entre 1947 e 2003, ano em que a Imagem Peregrina nº1 foi entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, a figura saiu apenas em situações excepcionais.



Apesar disto, a figura terá percorrido cerca de 630 mil quilómetros pelos cinco continentes, o equivalente a aproximadamente 15 voltas ao mundo, tomando como referência perímetro equatorial.