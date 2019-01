Explosão faz pelo menos 20 mortos e 50 feridos no México

Pelo menos 20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em resultado da explosão de um oleoduto, esta sexta-feira, no México.



O incidente aconteceu no município de Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo, na região Centro do país.

Um grupo de cerca de 300 pessoas tentava roubar combustível do oleoduto quando ocorreu uma explosão.

De acordo com o governador do estado de Hidalgo, pelo menos 20 morreram e 50 sofreram ferimentos.

O Presidente mexicano, Lopez Obrador, lançou recentemente uma operação contra o furto de combustível, crime que custa mais de três mil milhões de dólares por ano aos cofres do país.