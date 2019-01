Bayern vence e coloca-se a três pontos do Dortmund

O Bayern Munique encurtou a distância para o Borussia Dortmund, líder do campeonato alemão, ao vencer na visita ao Hoffenheim, por 3-1.

Foi com um "bis" de Leon Goretzka e um golo a fechar de Lewandowski que os bávaros se colocaram a três pontos do Dortmund. Nico Schulz reduziu para o Hoffenheim. Renato Sanches não saiu do banco.

O Bayern está no segundo lugar, com 39 pontos, a três do Dortmund, que ainda vai visitar o Leipzig, quarto classificado do campeonato alemão. O Hoffenheim perdeu a oportunidade de subir aos lugares europeus.