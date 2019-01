Antunes ajuda o Getafe a golear o Alavés

O português Vitorino Antunes foi titular, esta sexta-feira, na goleada do Getafe ao Alavés, por 4-0.

A partida no Coliseum foi de dois jogadores só. Os "azulones" chegaram à vantagem por intermédio de Jaime Mata, que converteu com sucesso uma grande penalidade, pouco passava da meia-hora. A abrir a segunda parte, aos 46 e 55 minutos, Jorge Molina "bisou". A fechar o jogo, ao minuto 88, Mata voltou a fazer o gosto ao pé.

Com este resultado, o Getafe consolidou o sexto lugar - último que dá acesso à Europa - do campeonato espanhol, além de se ter colocado a um ponto, precisamente, do Alavés, que está em quinto.

Já a equipa basca perdeu a oportunidade de ultrapassar Sevilha e Real Madrid à condição e pode vê-los aumentar a vantagem para quatro pontos. O Sevilha está na terceira posição e o Real na quarta, a última que dá acesso à Liga dos Campeões.