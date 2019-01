Novo presidente quer “trabalhar credibilidade” do Turismo do Porto e Norte

Luís Pedro Martins, ex-diretor executivo da Torre dos Clérigos, foi eleito presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. A lista única que encabeçou conseguiu 71 votos a favor, em 73 votantes. Houve dois votos em branco.



O licenciado pela Escola Superior de Artes e Design foi eleito para um mandato de cinco anos. Sucede no cargo a Melchior Moreira, atualmente em prisão preventiva no âmbito da operação “Éter”, uma investigação da Polícia Judiciária sobre uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública que culminou com a indiciação de cinco arguidos.

Em entrevista à Renascença, Luís Pedro Martins lê os resultados da votação como um sinal de vontade de trabalhar a credibilidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Defende que há espaço para fazer crescer a oferta e a procura turística na região. Uma das prioridades será atrair os turistas que procuram a cidade do Porto para regiões como o Douro, Trás-os-Montes e o Minho.

Depois da eleição, quais são os objetivos para este mandato à frente do Turismo do Porto e Norte?

Estou satisfeito por esta excelente votação. Pelo que sei, foi uma das maiores votações de sempre. Isto traz-nos, obviamente, uma grande responsabilidade. Isto é um sinal claro que as entidades envolvidas – tanto os municípios, como os privados – querem dar um sinal de que estão com o Turismo do Porto e Norte e estamos juntos para começar o trabalho.

Começar por trabalhar a credibilidade da entidade, que está um pouco afetada. Mas isso é passado e nós vamos trabalhar para o futuro, isto é, dar um forte contributo para que, através do turismo, a economia desta região possa crescer, com o objetivo muito claro de trabalharmos para as pessoas, quer sejam os que aqui vivem, mas também aqueles que aqui trabalham e que investiram na área do turismo e, também para aqueles que nos visitam e que nos irão permitir, de facto, esse crescimento.

Agora, é altura de entrar na casa, conhecer o território, tentar percorrê-lo em poucos dias e conversar muito com municípios, com as comunidades intermunicipais, com as entidades privadas e elaborar o nosso plano de ataque.