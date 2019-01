V. Guimarães merecia "muito mais", mas no futebol isso "não conta para nada"

Luís Castro é romântico, mas só gosta de filmes que acabam bem. O treinador do Vitória de Guimarães elogia a exibição da sua equipa frente ao Benfica, no entanto, não deixa de dar nota negativa, porque o resultado foi a derrota e é só isso que fica na história.

Em declarações à Sport TV, Luís Castro salientou, entre um "foi evidente" e um "não há dúvida", que o Vitória foi a melhor equipa em campo:

"Jogámos sempre com o bloco alto, a pressionar a saída de bola do Benfica, conquistámos muitas bolas no meio-campo defensivo do Benfica. Conseguimos algumas situações de golo e um domínio forte ao longo de todo o jogo. Nunca nos demos por satisfeitos com o empate, fomos sempre à procura da vitória. É um jogo de desilusão em função daquilo que fizemos. Merecíamos muito mais", sustentou o técnico.

Luís Castro elogiou o facto de o Vitória ter sido "fiel aos seus princípios" e ter mostrado, em termos de "jogo jogado", que é melhor do que a equipa que perdeu, de forma frouxa, para o Benfica, na quarta-feira, para os quartos-de-final da Taça de Portugal. "Estivemos muito por cima frente a um candidato ao título", enalteceu. No final de contas, porém, o futebol é feito de resultados e Luís Castro não se esconde disso.

"A nota do jogo é negativa porque perdemos. Não nos podemos esconder em exibições. O futebol é resultadista. A nossa vida depende disso, mais nada. Podemos fazer exibições como a que fizemos hoje ao longo de todo o campeonato, mas se perdermos não conta para nada", atirou.