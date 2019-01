Eurodeputada Maria João Rodrigues investigada por assédio laboral

A eurodeputada socialista Maria João Rodrigues está a ser investigada por assédio laboral pelo Parlamento Europeu, avança o site Politico.



Os serviços do Parlamento Europeu decidiram avançar com uma investigação depois de uma denúncia feita em junho do ano passado e consequente avaliação preliminar.

Em causa estão nove alegações contra Maria João Rodrigues, que é vice-presidente do grupo Socialista e Democrata.

Reduzir o salário e as horas de trabalho a uma funcionária após uma licença de maternidade, pedir a outro colaborador de baixa por doença para trabalhar até altas horas da noite e exigir a um funcionário que trabalhasse mais horas do que era suposto são algumas das queixas contra a eurodeputada.

Numa declaração enviada ao Politico, a antiga ministra para a Qualificação e o Emprego confirma a “existência uma queixa de um assistente sobre entendimentos diferentes dos deveres profissionais enquanto assistente parlamentar”.

“Há um procedimento padrão para lidar com estas situações e definir uma boa solução, mas ainda temos que aguardar pelo desfecho”, sublinha Maria João Rodrigues.

A antiga ministra do primeiro Governo de António Guterres, foi eleita eurodeputada em 2014. Como vice-presidente do grupo Socialista e Democrata, "é responsável pela coordenação geral e interação com as outras instituições da União Europeia e Membros das Comissões EMPL (Emprego e Assuntos Sociais) e ECON (Assuntos Económicos e Sociais)", refere a sua biografia oficial.