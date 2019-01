Trump volta a encontrar-se com líder da Coreia do Norte em fevereiro

O Presidente norte-americano, Donald Trump, volta a encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, no final de fevereiro.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pela Casa Branca, após uma reunião entre Trump e um emissário norte-coreano, em Washington.

O dia e o local da nova cimeira ainda não são conhecidos. De acordo com a BBC, rumores indicam que o encontro pode ter lugar no Vietname.

Trump recebeu esta sexta-feira o enviado norte-coreano Kim Yong-chol, que terá entregue uma carta do líder Kim Jong-un.

A primeira cimeira entre o Presidente norte-americano e o líder da Coreia do Norte aconteceu a 12 de junho do ano passado, em Singapura.